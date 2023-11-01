Directorio de Empresas
Novibet
Novibet Salarios

El salario de Novibet oscila desde $19,591 en compensación total por año para un Diseñador de Producto en el rango bajo hasta $32,604 para un Ingeniero de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Novibet. Última actualización: 11/28/2025

Diseñador de Producto
$19.6K
Ingeniero de Software
$32.6K
¿No encuentras tu puesto?

¿No encuentras tu puesto?


Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en Novibet es Ingeniero de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $32,604. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Novibet es $26,098.

