Novartis Salarios

El salario de Novartis oscila desde $2,460 en compensación total por año para un Contador en el rango bajo hasta $540,000 para un Desarrollo de Negocios en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Novartis . Última actualización: 10/23/2025