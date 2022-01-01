Directorio de Empresas
NortonLifeLock
NortonLifeLock Salarios

El salario de NortonLifeLock oscila desde $21,883 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el rango bajo hasta $273,360 para un Gerente de Programa en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de NortonLifeLock. Última actualización: 10/23/2025

Ingeniero de Software
SDE 2 $21.9K
SDE 3 $38.6K
SDE 4 $59.1K
SDE 5 $76.5K

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Gerente de Producto
Median $200K
Analista de Negocios
$157K

Desarrollo de Negocios
$159K
Servicio al Cliente
$194K
Gerente de Ciencia de Datos
$233K
Científico de Datos
$71.8K
Analista Financiero
$141K
Marketing
$189K
Operaciones de Marketing
$85.4K
Diseñador de Producto
Median $109K
Gerente de Programa
$273K
Gerente de Proyecto
$201K
Cybersecurity Analyst
$29.8K
Gerente de Ingeniería de Software
$152K
Arquitecto de Soluciones
$239K
Gerente de Programa Técnico
$209K
Cronograma de Derechos Adquiridos

30%

AÑO 1

30%

AÑO 2

40%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En NortonLifeLock, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 3 años:

  • 30% se adquieren en el 1st-AÑO (30.00% anual)

  • 30% se adquieren en el 2nd-AÑO (30.00% anual)

  • 40% se adquieren en el 3rd-AÑO (40.00% anual)

Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en NortonLifeLock es Gerente de Programa at the Common Range Average level con una compensación total anual de $273,360. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en NortonLifeLock es $154,087.

Otros Recursos