Noon Ingeniero de Software Backend Salarios en Greater Dubai Area

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software Backend in Greater Dubai Area en Noon totaliza AED 276K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Noon. Última actualización: 10/8/2025

Paquete Mediano
company icon
Noon
Software Engineer
Dubai, DU, United Arab Emirates
Total por año
AED 276K
Nivel
SDE 2
Base
AED 276K
Stock (/yr)
AED 0
Bono
AED 0
Años en la empresa
2 Años
Años de exp.
4 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Noon?

AED 588K

Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software Backend en Noon in Greater Dubai Area tiene una compensación total anual de AED 408,034. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Noon para el puesto de Ingeniero de Software Backend in Greater Dubai Area es AED 300,073.

Otros Recursos