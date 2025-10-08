Directorio de Empresas
Noon
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Ingeniero de Software Backend

  • Egypt

Noon Ingeniero de Software Backend Salarios en Egypt

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software Backend in Egypt en Noon totaliza EGP 1.25M por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Noon. Última actualización: 10/8/2025

Paquete Mediano
company icon
Noon
Software Engineer
Cairo, QH, Egypt
Total por año
EGP 1.25M
Nivel
L1
Base
EGP 1.25M
Stock (/yr)
EGP 0
Bono
EGP 0
Años en la empresa
1 Año
Años de exp.
1 Año
¿Cuáles son los niveles de carrera en Noon?

EGP 7.92M

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software Backend en Noon in Egypt tiene una compensación total anual de EGP 1,251,828. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Noon para el puesto de Ingeniero de Software Backend in Egypt es EGP 1,246,946.

