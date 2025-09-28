Directorio de Empresas
Nikola Motor
  • Salarios
  • Gerente de Producto

  • Todos los Salarios de Gerente de Producto

Nikola Motor Gerente de Producto Salarios

El paquete de compensación mediano de Gerente de Producto in United States en Nikola Motor totaliza $180K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Nikola Motor. Última actualización: 9/28/2025

Paquete Mediano
company icon
Nikola Motor
Product Manager
Phoenix, AZ
Total por año
$180K
Nivel
hidden
Base
$130K
Stock (/yr)
$50K
Bono
$0
Años en la empresa
0-1 Años
Años de exp.
5-10 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Nikola Motor?

$160K

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Salarios de Prácticas

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Producto en Nikola Motor in United States tiene una compensación total anual de $310,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Nikola Motor para el puesto de Gerente de Producto in United States es $210,000.

Otros Recursos