Nikola Motor
  • Salarios
  • Ingeniero de Control

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Control

Nikola Motor Ingeniero de Control Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Control in United States en Nikola Motor totaliza $155K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Nikola Motor. Última actualización: 9/28/2025

Paquete Mediano
company icon
Nikola Motor
Lead Controls Engineer
Phoenix, AZ
Total por año
$155K
Nivel
-
Base
$155K
Stock (/yr)
$0
Bono
$0
Años en la empresa
3 Años
Años de exp.
6 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Nikola Motor?

$160K

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Preguntas Frecuentes

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Ingeniero de Control v Nikola Motor in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $286,750. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Nikola Motor pre pozíciu Ingeniero de Control in United States je $155,750.

