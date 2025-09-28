Directorio de Empresas
Nielsen
  • Salarios
  • Gerente de Producto

  • Todos los Salarios de Gerente de Producto

Nielsen Gerente de Producto Salarios

La compensación de Gerente de Producto in United States en Nielsen oscila desde $173K por year para Senior Product Manager hasta $189K por year para Director. El paquete de compensación in United States mediano por year totaliza $174K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Nielsen. Última actualización: 9/28/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Product Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Product Manager
$173K
$155K
$0
$17.5K
Director
$189K
$164K
$0
$24.6K
Senior Director
$ --
$ --
$ --
$ --
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Salarios de Prácticas

¿Cuáles son los niveles de carrera en Nielsen?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Producto en Nielsen in United States tiene una compensación total anual de $195,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Nielsen para el puesto de Gerente de Producto in United States es $171,000.

