Nielsen
Nielsen Marketing Salarios

El paquete de compensación mediano de Marketing in United States en Nielsen totaliza $110K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Nielsen. Última actualización: 9/28/2025

Paquete Mediano
company icon
Nielsen
Marketing
New York, NY
Total por año
$110K
Nivel
L4
Base
$100K
Stock (/yr)
$0
Bono
$10K
Años en la empresa
20 Años
Años de exp.
20 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Nielsen?

$160K

Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a Marketing at Nielsen in United States sits at a yearly total compensation of $141,250. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Nielsen for the Marketing role in United States is $106,000.

