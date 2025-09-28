Directorio de Empresas
Nielsen
Nielsen Científico de Datos Salarios

La compensación de Científico de Datos in United States en Nielsen oscila desde $111K por year para Data Scientist hasta $122K por year para Senior Data Scientist. El paquete de compensación in United States mediano por year totaliza $115K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Nielsen. Última actualización: 9/28/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Data Scientist
$111K
$107K
$0
$3.7K
Senior Data Scientist
$122K
$122K
$0
$0
Lead Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
Principal Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
¿Cuáles son los niveles de carrera en Nielsen?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Científico de Datos en Nielsen in United States tiene una compensación total anual de $165,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Nielsen para el puesto de Científico de Datos in United States es $112,000.

