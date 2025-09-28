Directorio de Empresas
NICE
NICE Ingeniero de Ventas Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Ventas in Canada en NICE totaliza CA$144K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de NICE. Última actualización: 9/28/2025

Paquete Mediano
company icon
NICE
Sales Engineer
Toronto, ON, Canada
Total por año
CA$144K
Nivel
L2
Base
CA$111K
Stock (/yr)
CA$0
Bono
CA$32.8K
Años en la empresa
4 Años
Años de exp.
10 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en NICE?

CA$160K

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Ventas en NICE in Canada tiene una compensación total anual de CA$149,669. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en NICE para el puesto de Ingeniero de Ventas in Canada es CA$143,793.

