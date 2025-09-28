Directorio de Empresas
NICE
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Gerente de Producto

  • Todos los Salarios de Gerente de Producto

NICE Gerente de Producto Salarios

La compensación de Gerente de Producto in Israel en NICE totaliza ₪119K por year para Product Manager. El paquete de compensación in Israel mediano por year totaliza ₪112K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de NICE. Última actualización: 9/28/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Agregar CompComparar Niveles
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Associate Product Manager
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
Product Manager
₪119K
₪112K
₪0
₪7.1K
Senior Product Manager
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
Lead Product Manager
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
Ver 1 Más Niveles
Agregar CompComparar Niveles

₪160K

Gana lo Justo, No te Conformes

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente conseguimos aumentos de ₪30K+ (a veces ₪300K+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Empleos Disponibles
Salarios de Prácticas

Contribuir
¿Cuáles son los niveles de carrera en NICE?

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Gerente de Producto ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Más Información

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Producto en NICE in Israel tiene una compensación total anual de ₪130,243. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en NICE para el puesto de Gerente de Producto in Israel es ₪115,856.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para NICE

Empresas Relacionadas

  • CSG
  • CDK Global
  • Cognizant
  • Rackspace
  • ADP
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos