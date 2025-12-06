Directorio de Empresas
Newco
Newco Gerente de Producto Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Producto in United States en Newco oscila desde $162K hasta $230K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Newco. Última actualización: 12/6/2025

Compensación Total Promedio

$184K - $218K
United States
$162K$184K$218K$230K
Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Producto en Newco in United States tiene una compensación total anual de $230,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Newco para el puesto de Gerente de Producto in United States es $162,000.

