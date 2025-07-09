Directorio de Empresas
New Jersey Institute of Technology
New Jersey Institute of Technology Salarios

El salario de New Jersey Institute of Technology oscila desde $31,044 en compensación total por año para un Asistente Administrativo en el rango bajo hasta $135,320 para un Gerente de Programa en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de New Jersey Institute of Technology. Última actualización: 9/16/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $83.2K
Asistente Administrativo
$31K
Analista de Datos
$42.4K

Gerente de Programa
$135K
Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en New Jersey Institute of Technology es Gerente de Programa at the Common Range Average level con una compensación total anual de $135,320. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en New Jersey Institute of Technology es $62,816.

