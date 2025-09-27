Directorio de Empresas
Neogrid
Neogrid Ingeniero de Software Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Brazil en Neogrid totaliza R$80.8K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Neogrid. Última actualización: 9/27/2025

Paquete Mediano
Total por año
R$80.8K
Nivel
hidden
Base
R$80.8K
Stock (/yr)
R$0
Bono
R$0
Años en la empresa
2-4 Años
Años de exp.
2-4 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Neogrid?

R$887K

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Prácticas

Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Full-Stack

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Neogrid in Brazil tiene una compensación total anual de R$153,752. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Neogrid para el puesto de Ingeniero de Software in Brazil es R$80,762.

Otros Recursos