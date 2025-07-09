Neogrid Salarios

El salario de Neogrid oscila desde $10,643 en compensación total por año para un Analista de Datos en el rango bajo hasta $44,980 para un Gerente de Producto en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Neogrid . Última actualización: 9/15/2025