La compensación total promedio de Ingeniero de Ventas in United States en Neo4j oscila desde $199K hasta $278K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Neo4j. Última actualización: 12/7/2025

Compensación Total Promedio

$216K - $262K
United States
Rango Común
Rango Posible
$199K$216K$262K$278K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en Neo4j?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Ventas en Neo4j in United States tiene una compensación total anual de $278,400. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Neo4j para el puesto de Ingeniero de Ventas in United States es $199,200.

Otros Recursos

