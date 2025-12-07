Directorio de Empresas
Neo4j
Neo4j Reclutador Salarios

La compensación total promedio de Reclutador in Sweden en Neo4j oscila desde SEK 626K hasta SEK 888K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Neo4j. Última actualización: 12/7/2025

Compensación Total Promedio

$74.6K - $88.4K
Sweden
Rango Común
Rango Posible
$65.7K$74.6K$88.4K$93.3K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en Neo4j?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Reclutador en Neo4j in Sweden tiene una compensación total anual de SEK 888,081. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Neo4j para el puesto de Reclutador in Sweden es SEK 625,518.

