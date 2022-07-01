Directorio de Empresas
Nearpod
Nearpod Salarios

El salario de Nearpod oscila desde $83,300 en compensación total por año para un Servicio al Cliente en el rango bajo hasta $163,710 para un Ingeniero de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Nearpod. Última actualización: 9/9/2025

$160K

Servicio al Cliente
$83.3K
Científico de Datos
$131K
Ingeniero de Software
$164K

Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at Nearpod is Ingeniero de Software at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $163,710. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Nearpod is $130,650.

