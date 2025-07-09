Directorio de Empresas
NDA
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa

NDA Salarios

El salario de NDA oscila desde $11,637 en compensación total por año para un Diseñador de Producto en el rango bajo hasta $125,372 para un Gerente de Ingeniería de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de NDA. Última actualización: 9/8/2025

$160K

Gana lo Justo, No te Conformes

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Analista de Negocios
$56K
Analista de Datos
$16.4K
Recursos Humanos
$20.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Tecnólogo de la Información (TI)
$13.7K
Marketing
$82.5K
Diseñador de Producto
$11.6K
Gerente de Producto
$54.8K
Gerente de Proyecto
$50.3K
Ventas
$17.8K
Ingeniero de Software
$22.3K

Ingeniero de Software Backend

Gerente de Ingeniería de Software
$125K
Arquitecto de Soluciones
$89.6K
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensaciones o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en NDA es Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $125,372. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en NDA es $36,300.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para NDA

Empresas Relacionadas

  • Stripe
  • Amazon
  • Tesla
  • SoFi
  • Pinterest
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos