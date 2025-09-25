Directorio de Empresas
NCR
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

NCR Ingeniero de Software Salarios

La compensación de Ingeniero de Software in United States en NCR oscila desde $93.4K por year para Grade 9 hasta $169K por year para Grade 13. El paquete de compensación in United States mediano por year totaliza $100K.

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Grade 9
Software Engineer I(Nivel de Entrada)
$93.4K
$92.4K
$833
$167
Grade 10
Software Engineer II
$121K
$103K
$18.1K
$50
Grade 11
Software Engineer III
$126K
$120K
$500
$6K
Grade 12
Software Engineer IV
$150K
$143K
$2.1K
$4.9K
$160K

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Salarios de Prácticas

¿Cuáles son los niveles de carrera en NCR?

Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en NCR in United States tiene una compensación total anual de $169,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en NCR para el puesto de Ingeniero de Software in United States es $100,000.

Otros Recursos