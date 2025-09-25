Directorio de Empresas
NCR Gerente de Proyecto Salarios

El paquete de compensación mediano de Gerente de Proyecto in Israel en NCR totaliza ₪396K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de NCR. Última actualización: 9/25/2025

Paquete Mediano
company icon
NCR
Project Manager
Raanana, HM, Israel
Total por año
₪396K
Nivel
11
Base
₪375K
Stock (/yr)
₪0
Bono
₪20.5K
Años en la empresa
10 Años
Años de exp.
10 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en NCR?

₪562K

Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Exportar DatosVer Empleos Disponibles

Contribuir

Preguntas Frecuentes

NCR in Israel의 Gerente de Proyecto에 대해 보고된 최고 급여 패키지는 연간 총 보상 ₪430,911입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
NCR의 Gerente de Proyecto 직무 in Israel에 대해 보고된 연간 총 보상의 중간값은 ₪383,528입니다.

Otros Recursos