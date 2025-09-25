La compensación de Diseñador de Producto in United States en NCR oscila desde $93.5K por year para Grade 9 hasta $140K por year para Grade 11. El paquete de compensación in United States mediano por year totaliza $133K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de NCR. Última actualización: 9/25/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Grade 9
$93.5K
$92.7K
$0
$833
Grade 10
$115K
$102K
$13.3K
$0
Grade 11
$140K
$136K
$0
$3.9K
Grade 12
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
