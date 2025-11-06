Directorio de Empresas
Mozilla
  • Germany

Mozilla Ingeniero de Software Salarios en Germany

La compensación de Ingeniero de Software in Germany en Mozilla oscila desde €120K por year para P3 hasta €134K por year para P4. El paquete de compensación in Germany mediano por year totaliza €128K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Mozilla. Última actualización: 11/6/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
P1
Software Engineer 1(Nivel de Entrada)
€ --
€ --
€ --
€ --
P2
Software Engineer 2
€ --
€ --
€ --
€ --
P3
Senior Software Engineer
€120K
€104K
€0
€15.9K
P4
Staff Software Engineer
€134K
€110K
€0
€24.1K
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Prácticas

¿Cuáles son los niveles de carrera en Mozilla?

Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Full-Stack

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Mozilla in Germany tiene una compensación total anual de €155,061. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Mozilla para el puesto de Ingeniero de Software in Germany es €124,853.

