La compensación de Ingeniero de Software in Germany en Mozilla oscila desde €120K por year para P3 hasta €134K por year para P4. El paquete de compensación in Germany mediano por year totaliza €128K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Mozilla. Última actualización: 11/6/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
P1
€ --
€ --
€ --
€ --
P2
€ --
€ --
€ --
€ --
P3
€120K
€104K
€0
€15.9K
P4
€134K
€110K
€0
€24.1K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
