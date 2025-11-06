Mozilla Ingeniero de Software Salarios en Canada

La compensación de Ingeniero de Software in Canada en Mozilla oscila desde CA$157K por year para P2 hasta CA$304K por year para P5. El paquete de compensación in Canada mediano por year totaliza CA$179K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Mozilla. Última actualización: 11/6/2025

Promedio Compensación Por Nivel Agregar Comp Comparar Niveles

Nombre del Nivel Total Base Acciones (/yr) Bono P1 Software Engineer 1 ( Nivel de Entrada ) CA$ -- CA$ -- CA$ -- CA$ -- P2 Software Engineer 2 CA$157K CA$141K CA$0 CA$16.3K P3 Senior Software Engineer CA$175K CA$148K CA$0 CA$27.1K P4 Staff Software Engineer CA$222K CA$172K CA$0 CA$49.9K Ver 4 Más Niveles

+ CA$80.9K + CA$124K + CA$27.9K + CA$48.8K + CA$30.7K

Últimas Contribuciones de Salarios

¿Cuál es el cronograma de adjudicación en Mozilla ?

