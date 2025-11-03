Directorio de Empresas
Moveworks
Moveworks Reclutador Salarios

La compensación total promedio de Reclutador in India en Moveworks oscila desde ₹1.74M hasta ₹2.44M por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Moveworks. Última actualización: 11/3/2025

Compensación Total Promedio

₹1.89M - ₹2.19M
India
Rango Común
Rango Posible
₹1.74M₹1.89M₹2.19M₹2.44M
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En Moveworks, Options están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Reclutador en Moveworks in India tiene una compensación total anual de ₹2,441,168. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Moveworks para el puesto de Reclutador in India es ₹1,743,691.

