Directorio de Empresas
monday.com
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa

monday.com Salarios

El salario de monday.com oscila desde $64,675 en compensación total por año para un Operaciones de Servicio al Cliente en el rango bajo hasta $211,393 para un Gerente de Ingeniería de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de monday.com. Última actualización: 9/16/2025

$160K

Gana lo Justo, No te Conformes

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
Software Engineer $146K
Senior Software Engineer $177K

Ingeniero de Software Full-Stack

Gerente de Producto
Median $145K
Servicio al Cliente
$86.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Operaciones de Servicio al Cliente
$64.7K
Éxito del Cliente
$85.6K
Analista de Datos
$83.7K
Recursos Humanos
$106K
Diseñador de Producto
$90.2K
Gerente de Proyecto
$136K
Ingeniero de Ventas
$127K
Gerente de Ingeniería de Software
$211K
Arquitecto de Soluciones
$118K
Compensación Total
$79.1K
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensaciones o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En monday.com, Otorgamientos de acciones/capital están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

¿Tienes una pregunta? Consulta con la comunidad.

Visita la comunidad de Levels.fyi para conectar con empleados de diferentes empresas, obtener consejos profesionales y más.

¡Visita Ahora!

Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en monday.com es Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $211,393. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en monday.com es $111,996.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para monday.com

Empresas Relacionadas

  • Perion Network
  • Sabre
  • Shift4
  • Elbit Systems
  • WalkMe
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos