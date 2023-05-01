Directorio de Empresas
Monarch Tractor
Monarch Tractor Salarios

El salario de Monarch Tractor oscila desde $125,625 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el rango bajo hasta $260,295 para un Gerente de Ingeniería de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Monarch Tractor. Última actualización: 9/16/2025

$160K

Gerente de Programa Técnico
Median $168K
Ingeniero Mecánico
$143K
Gerente de Producto
$144K

Ingeniero de Software
$126K
Gerente de Ingeniería de Software
$260K
Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en Monarch Tractor es Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $260,295. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Monarch Tractor es $144,218.

