momox Salarios

El salario de momox oscila desde $12,980 en compensación total por año para un Diseñador de Producto en el rango bajo hasta $96,906 para un Gerente de Ingeniería de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de momox. Última actualización: 9/16/2025

Ingeniero de Software
Median $74.9K

Ingeniero de Software Backend

Diseñador de Producto
$13K
Gerente de Ingeniería de Software
$96.9K

Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en momox es Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $96,906. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en momox es $74,918.

