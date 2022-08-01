Directorio de Empresas
Momnt
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa

Momnt Salarios

El salario de Momnt oscila desde $140,700 en compensación total por año para un Gerente de Producto en el rango bajo hasta $168,941 para un Arquitecto de Soluciones en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Momnt. Última actualización: 9/16/2025

$160K

Gana lo Justo, No te Conformes

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
Median $160K
Gerente de Producto
$141K
Arquitecto de Soluciones
$169K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensaciones o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en Momnt es Arquitecto de Soluciones at the Common Range Average level con una compensación total anual de $168,941. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Momnt es $160,000.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Momnt

Empresas Relacionadas

  • Microsoft
  • Spotify
  • Google
  • Tesla
  • Uber
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos