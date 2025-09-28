Directorio de Empresas
Momentive.ai
Momentive.ai Gerente de Ingeniería de Software Salarios

Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Momentive.ai. Última actualización: 9/28/2025

Compensación Total Promedio

CA$207K - CA$242K
Canada
Rango Común
Rango Posible
CA$180KCA$207KCA$242KCA$257K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Momentive.ai, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Ingeniería de Software en Momentive.ai in Canada tiene una compensación total anual de CA$257,400. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Momentive.ai para el puesto de Gerente de Ingeniería de Software in Canada es CA$180,400.

Otros Recursos