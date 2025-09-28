Directorio de Empresas
Momentive.ai
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Gerente de Proyecto

  • Todos los Salarios de Gerente de Proyecto

Momentive.ai Gerente de Proyecto Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Proyecto in United States en Momentive.ai oscila desde $125K hasta $174K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Momentive.ai. Última actualización: 9/28/2025

Compensación Total Promedio

$135K - $164K
United States
Rango Común
Rango Posible
$125K$135K$164K$174K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 3 más Gerente de Proyecto envíos en Momentive.ai para desbloquear!

Invita a tus amigos y comunidad a agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores perspectivas para candidatos como tú y nuestra comunidad!

💰 Ver Todo Salarios

💪 Contribuir Tu Salario

$160K

Gana lo Justo, No te Conformes

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.


Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Momentive.ai, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)



Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Gerente de Proyecto ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Más Información

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Gerente de Proyecto in Momentive.ai in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $174,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Momentive.ai per il ruolo Gerente de Proyecto in United States è $124,500.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Momentive.ai

Empresas Relacionadas

  • Flatiron Health
  • Netskope
  • Outreach
  • Clear Street
  • Palmetto
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos