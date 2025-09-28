Directorio de Empresas
Momentive.ai
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Servicio al Cliente

  • Todos los Salarios de Servicio al Cliente

Momentive.ai Servicio al Cliente Salarios

La compensación total promedio de Servicio al Cliente in United States en Momentive.ai oscila desde $51.7K hasta $72K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Momentive.ai. Última actualización: 9/28/2025

Compensación Total Promedio

$55.4K - $65.2K
United States
Rango Común
Rango Posible
$51.7K$55.4K$65.2K$72K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 2 más Servicio al Cliente envíos en Momentive.ai para desbloquear!

Invita a tus amigos y comunidad a agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores perspectivas para candidatos como tú y nuestra comunidad!

💰 Ver Todo Salarios

💪 Contribuir Tu Salario

$160K

Gana lo Justo, No te Conformes

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.


Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Momentive.ai, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)



Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Servicio al Cliente ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Más Información

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

ለServicio al Cliente በMomentive.ai in United States የሪፖርት ተደርጎ ከፍተኛ ክፍያ የተደረገው ፓኬጅ የ$71,955 ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ ደርሷል። ይህ መሰረታዊ ደመወዝ እንዲሁም ማንኛውም ሊኖር የሚችል አክሲዮን ክፍያ እና ቦነሶችን ያካትታል።
በMomentive.ai ለServicio al Cliente ሚና in United States የተሪፖርት ሆነ አማካይ ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ $51,660 ነው።

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Momentive.ai

Empresas Relacionadas

  • Flatiron Health
  • Netskope
  • Outreach
  • Clear Street
  • Palmetto
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos