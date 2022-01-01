Directorio de Empresas
Moderna
Moderna Salarios

El salario de Moderna oscila desde $40,899 en compensación total por año para un Contador en el rango bajo hasta $351,832 para un Gerente de Ingeniería de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Moderna. Última actualización: 10/19/2025

Ingeniero de Software
Median $180K

Ingeniero de Software Full-Stack

Gerente de Producto
Median $260K
Científico de Datos
Median $110K

Ingeniero Biomédico
Median $98K
Contador
$40.9K
Ingeniero Químico
$140K
Analista de Datos
$72.6K
Gerente de Ciencia de Datos
$256K
Recursos Humanos
$241K
Consultor de Gestión
$279K
Ingeniero Mecánico
$166K
Diseñador de Producto
$336K
Gerente de Programa
$332K
Gerente de Proyecto
$245K
Asuntos Regulatorios
$312K
Gerente de Ingeniería de Software
$352K
Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En Moderna, Options están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)

Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en Moderna es Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $351,832. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Moderna es $243,210.

