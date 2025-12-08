Directorio de Empresas
MiStay
  • Salarios
  • Servicio al Cliente

  • Todos los Salarios de Servicio al Cliente

MiStay Servicio al Cliente Salarios

La compensación total promedio de Servicio al Cliente in India en MiStay oscila desde ₹4.49M hasta ₹6.38M por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de MiStay. Última actualización: 12/8/2025

Compensación Total Promedio

$57.9K - $65.9K
India
Rango Común
Rango Posible
$51.1K$57.9K$65.9K$72.6K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en MiStay?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Servicio al Cliente en MiStay in India tiene una compensación total anual de ₹6,381,419. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en MiStay para el puesto de Servicio al Cliente in India es ₹4,488,625.

