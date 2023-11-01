Minor International Salarios

Directorio de Empresas
El salario de Minor International oscila desde $10,256 en compensación total por año para un Contador en el rango bajo hasta $37,978 para un Analista de Datos en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Minor International. Última actualización: 9/16/2025

Contador
$10.3K
Asistente Administrativo
$10.6K
Analista de Datos
$38K

Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at Minor International is Analista de Datos at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $37,978. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Minor International is $10,570.

