Miniso Ventas Salarios

La compensación total promedio de Ventas in India en Miniso oscila desde ₹507K hasta ₹706K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Miniso. Última actualización: 12/8/2025

Compensación Total Promedio $6.2K - $7.3K India Rango Común Rango Posible $5.8K $6.2K $7.3K $8K Rango Común Rango Posible

Solo necesitamos 3 más Ventas envíos en Miniso para desbloquear! Invita a tus amigos y comunidad a agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores perspectivas para candidatos como tú y nuestra comunidad! 💰 Ver Todo Salarios 💪 Contribuir Tu Salario

Contribuir

¿Cuál es el cronograma de adjudicación en Miniso ?

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada Suscríbete a Ventas ofertas verificadas . Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Más Información → Ingresa tu Correo Electrónico Ingresa tu Correo Electrónico Suscribirse Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.