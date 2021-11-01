Directorio de Empresas
Minecraft
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa

Minecraft Salarios

El salario de Minecraft oscila desde $125,625 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el rango bajo hasta $150,750 para un Ventas en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Minecraft. Última actualización: 11/22/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Ventas
$151K
Ingeniero de Software
$126K
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensaciones o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en Minecraft es Ventas at the Common Range Average level con una compensación total anual de $150,750. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Minecraft es $138,188.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Minecraft

Empresas Relacionadas

  • Flipkart
  • Snap
  • Google
  • SoFi
  • Microsoft
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/minecraft/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.