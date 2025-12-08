La compensación total promedio de Diseñador de Producto in India en MindTickle oscila desde ₹1.82M hasta ₹2.59M por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de MindTickle. Última actualización: 12/8/2025
Compensación Total Promedio
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En MindTickle, Otorgamientos de acciones/capital están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:
25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)
