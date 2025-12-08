Directorio de Empresas
MindTickle
MindTickle Diseñador de Producto Salarios

La compensación total promedio de Diseñador de Producto in India en MindTickle oscila desde ₹1.82M hasta ₹2.59M por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de MindTickle. Última actualización: 12/8/2025

Compensación Total Promedio

$23.5K - $26.8K
India
Rango Común
Rango Posible
$20.8K$23.5K$26.8K$29.5K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En MindTickle, Otorgamientos de acciones/capital están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Diseñador de Producto en MindTickle in India tiene una compensación total anual de ₹2,593,228. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en MindTickle para el puesto de Diseñador de Producto in India es ₹1,824,050.

Otros Recursos

