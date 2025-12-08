MindTickle Tecnólogo de la Información (TI) Salarios

La compensación total promedio de Tecnólogo de la Información (TI) en MindTickle oscila desde ₹1.05M hasta ₹1.49M por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de MindTickle. Última actualización: 12/8/2025

Compensación Total Promedio $13.5K - $15.4K India Rango Común Rango Posible $11.9K $13.5K $15.4K $17K Rango Común Rango Posible

Cronograma de Derechos Adquiridos Principal 25 % AÑO 1 25 % AÑO 2 25 % AÑO 3 25 % AÑO 4 En MindTickle, Otorgamientos de acciones/capital están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años: 25 % se adquieren en el 1st - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se adquieren en el 2nd - AÑO ( 2.08 % mensual )

25 % se adquieren en el 3rd - AÑO ( 2.08 % mensual )

25 % se adquieren en el 4th - AÑO ( 2.08 % mensual )

¿Cuál es el cronograma de adjudicación en MindTickle ?

