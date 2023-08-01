MindsDB Salarios

El salario de MindsDB oscila desde $125,134 en compensación total por año para un Recursos Humanos en el rango bajo hasta $214,200 para un Ingeniero de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de MindsDB . Última actualización: 11/26/2025