miHoYo Diseñador de Producto Salarios

La compensación total promedio de Diseñador de Producto in China en miHoYo oscila desde CN¥840K hasta CN¥1.15M por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de miHoYo. Última actualización: 12/8/2025

Compensación Total Promedio $128K - $151K China Rango Común Rango Posible $118K $128K $151K $161K Rango Común Rango Posible

Solo necesitamos 2 más Diseñador de Producto envíos en miHoYo para desbloquear! Invita a tus amigos y comunidad a agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores perspectivas para candidatos como tú y nuestra comunidad! 💰 Ver Todo Salarios 💪 Contribuir Tu Salario

Contribuir

¿Cuál es el cronograma de adjudicación en miHoYo ?

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada Suscríbete a Diseñador de Producto ofertas verificadas . Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Más Información → Ingresa tu Correo Electrónico Ingresa tu Correo Electrónico Suscribirse Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.