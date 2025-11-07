La compensación de Gerente de Ingeniería de Software in Czech Republic en Microsoft oscila desde CZK 2.75M por year para 64 hasta CZK 5.29M por year para 66. El paquete de compensación in Czech Republic mediano por year totaliza CZK 4.04M. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Microsoft. Última actualización: 11/7/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
64
CZK 2.75M
CZK 1.99M
CZK 512K
CZK 248K
Principal EM
CZK 3.9M
CZK 2.46M
CZK 945K
CZK 499K
66
CZK 5.29M
CZK 2.81M
CZK 2M
CZK 489K
Senior Director
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Microsoft, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:
25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquieren en el 2nd-AÑO (25.00% anual)
25% se adquieren en el 3rd-AÑO (25.00% anual)
25% se adquieren en el 4th-AÑO (25.00% anual)
20%
AÑO 1
20%
AÑO 2
20%
AÑO 3
20%
AÑO 4
20%
AÑO 5
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
