La compensación de Ingeniero de Software in Colombia en Microsoft oscila desde COP 203.12M por year para 60 hasta COP 347.34M por year para 64. El paquete de compensación in Colombia mediano por year totaliza COP 325.09M. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Microsoft. Última actualización: 11/6/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
SDE
COP --
COP --
COP --
COP --
60
COP 203.12M
COP 128.75M
COP 69.82M
COP 4.54M
SDE II
COP 268.65M
COP 159.43M
COP 94.82M
COP 14.41M
62
COP 285.27M
COP 202.13M
COP 69.6M
COP 13.54M
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Microsoft, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:
25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquieren en el 2nd-AÑO (25.00% anual)
25% se adquieren en el 3rd-AÑO (25.00% anual)
25% se adquieren en el 4th-AÑO (25.00% anual)
Sometimes a 5 year schedule
20%
AÑO 1
20%
AÑO 2
20%
AÑO 3
20%
AÑO 4
20%
AÑO 5
En Microsoft, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 5 años:
20% se adquieren en el 1st-AÑO (20.00% anual)
20% se adquieren en el 2nd-AÑO (20.00% anual)
20% se adquieren en el 3rd-AÑO (20.00% anual)
20% se adquieren en el 4th-AÑO (20.00% anual)
20% se adquieren en el 5th-AÑO (20.00% anual)
Sometimes a 5 year schedule
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Microsoft, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:
25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquieren en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se adquieren en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se adquieren en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)
Sometimes a 5 year schedule
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Microsoft, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:
25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)
Sometimes a 5 year schedule
Títulos IncluidosEnviar Nuevo Título
Ingeniero iOS
Ingeniero de Software Frontend
Ingeniero de Machine Learning
Ingeniero de Software Backend
Ingeniero de Software Full-Stack
Ingeniero de Redes
Ingeniero de Software de Aseguramiento de Calidad (QA)
Ingeniero de Datos
Ingeniero de Software de Producción
Ingeniero de Software de Seguridad
Ingeniero DevOps
Ingeniero de Confiabilidad del Sitio
Ingeniero Crypto
Ingeniero de Software de Realidad Virtual
Ingeniero de Sistemas
Ingeniero de Software de Videojuegos
Defensor de Desarrolladores
Científico de Investigación
Investigador de IA
Ingeniero de IA