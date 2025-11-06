Microsoft Ingeniero de Software Salarios en Colombia

La compensación de Ingeniero de Software in Colombia en Microsoft oscila desde COP 203.12M por year para 60 hasta COP 347.34M por year para 64. El paquete de compensación in Colombia mediano por year totaliza COP 325.09M. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Microsoft. Última actualización: 11/6/2025

Nombre del Nivel Total Base Acciones (/yr) Bono SDE 59 ( Nivel de Entrada ) COP -- COP -- COP -- COP -- 60 COP 203.12M COP 128.75M COP 69.82M COP 4.54M SDE II 61 COP 268.65M COP 159.43M COP 94.82M COP 14.41M 62 COP 285.27M COP 202.13M COP 69.6M COP 13.54M Ver 9 Más Niveles

Cronograma de Derechos Adquiridos Principal Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 25 % AÑO 1 25 % AÑO 2 25 % AÑO 3 25 % AÑO 4 Tipo de Acciones RSU En Microsoft, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años: 25 % se adquieren en el 1st - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se adquieren en el 2nd - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se adquieren en el 3rd - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se adquieren en el 4th - AÑO ( 25.00 % anual ) Sometimes a 5 year schedule 20 % AÑO 1 20 % AÑO 2 20 % AÑO 3 20 % AÑO 4 20 % AÑO 5 Tipo de Acciones RSU En Microsoft, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 5 años: 20 % se adquieren en el 1st - AÑO ( 20.00 % anual )

20 % se adquieren en el 2nd - AÑO ( 20.00 % anual )

20 % se adquieren en el 3rd - AÑO ( 20.00 % anual )

20 % se adquieren en el 4th - AÑO ( 20.00 % anual )

20 % se adquieren en el 5th - AÑO ( 20.00 % anual ) Sometimes a 5 year schedule 25 % AÑO 1 25 % AÑO 2 25 % AÑO 3 25 % AÑO 4 Tipo de Acciones RSU En Microsoft, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años: 25 % se adquieren en el 1st - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se adquieren en el 2nd - AÑO ( 6.25 % trimestral )

25 % se adquieren en el 3rd - AÑO ( 6.25 % trimestral )

25 % se adquieren en el 4th - AÑO ( 6.25 % trimestral ) Sometimes a 5 year schedule 25 % AÑO 1 25 % AÑO 2 25 % AÑO 3 25 % AÑO 4 Tipo de Acciones RSU En Microsoft, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años: 25 % se adquieren en el 1st - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se adquieren en el 2nd - AÑO ( 2.08 % mensual )

25 % se adquieren en el 3rd - AÑO ( 2.08 % mensual )

25 % se adquieren en el 4th - AÑO ( 2.08 % mensual ) Sometimes a 5 year schedule

¿Cuál es el cronograma de adjudicación en Microsoft ?

