La compensación de Ventas in Singapore en Microsoft oscila desde SGD 298K por year para 61 hasta SGD 642K por year para 66. El paquete de compensación in Singapore mediano por year totaliza SGD 363K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Microsoft. Última actualización: 11/6/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
59
SGD --
SGD --
SGD --
SGD --
60
SGD --
SGD --
SGD --
SGD --
61
SGD 292K
SGD 163K
SGD 37.6K
SGD 91.7K
62
SGD --
SGD --
SGD --
SGD --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Microsoft, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:
25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquieren en el 2nd-AÑO (25.00% anual)
25% se adquieren en el 3rd-AÑO (25.00% anual)
25% se adquieren en el 4th-AÑO (25.00% anual)
Sometimes a 5 year schedule
20%
AÑO 1
20%
AÑO 2
20%
AÑO 3
20%
AÑO 4
20%
AÑO 5
En Microsoft, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 5 años:
20% se adquieren en el 1st-AÑO (20.00% anual)
20% se adquieren en el 2nd-AÑO (20.00% anual)
20% se adquieren en el 3rd-AÑO (20.00% anual)
20% se adquieren en el 4th-AÑO (20.00% anual)
20% se adquieren en el 5th-AÑO (20.00% anual)
Sometimes a 5 year schedule
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Microsoft, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:
25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquieren en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se adquieren en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se adquieren en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)
Sometimes a 5 year schedule
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Microsoft, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:
25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)
Sometimes a 5 year schedule
