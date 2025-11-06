Directorio de Empresas
Microsoft
La compensación de Ingeniero de Ventas in Greater Dublin Area en Microsoft oscila desde €94.9K por year para 59 hasta €116K por year para 61. El paquete de compensación in Greater Dublin Area mediano por year totaliza €107K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Microsoft. Última actualización: 11/6/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
59
€80.1K
€59.2K
€8.2K
€12.7K
60
€104K
€78.2K
€11.6K
€14.4K
61
€116K
€82.8K
€12.9K
€20.7K
62
€ --
€ --
€ --
€ --
Últimas Contribuciones de Salarios
Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Microsoft, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (25.00% anual)

Sometimes a 5 year schedule

20%

AÑO 1

20%

AÑO 2

20%

AÑO 3

20%

AÑO 4

20%

AÑO 5

Tipo de Acciones
RSU

En Microsoft, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 5 años:

  • 20% se adquieren en el 1st-AÑO (20.00% anual)

  • 20% se adquieren en el 2nd-AÑO (20.00% anual)

  • 20% se adquieren en el 3rd-AÑO (20.00% anual)

  • 20% se adquieren en el 4th-AÑO (20.00% anual)

  • 20% se adquieren en el 5th-AÑO (20.00% anual)

Sometimes a 5 year schedule

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Microsoft, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)

Sometimes a 5 year schedule

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Microsoft, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

Sometimes a 5 year schedule



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Ventas en Microsoft in Greater Dublin Area tiene una compensación total anual de €132,087. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Microsoft para el puesto de Ingeniero de Ventas in Greater Dublin Area es €97,585.

Otros Recursos