Metro Salarios

El rango de salarios de Metro va de $13,746 en compensación total por año para un Ventas en el extremo inferior a $143,715 para un Operaciones de Marketing en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Metro. Última actualización: 8/9/2025

$160K

Asistente Administrativo
$39.8K
Científico de Datos
$64.4K
Operaciones de Marketing
$144K

Diseñador de Producto
$74.1K
Gerente de Producto
$115K
Gerente de Proyecto
$16.4K
Ventas
$13.7K
Ingeniero de Software
$60.3K
Arquitecto de Soluciones
$105K
Preguntas Frecuentes

El rol con mayor salario reportado en Metro es Operaciones de Marketing at the Common Range Average level con una compensación total anual de $143,715. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Metro es $64,405.

