Directorio de Empresas
Mesh.ai
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa

Mesh.ai Salarios

El salario de Mesh.ai oscila desde $14,325 en compensación total por año para un Gerente de Producto en el rango bajo hasta $105,812 para un Analista de Datos en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Mesh.ai. Última actualización: 10/22/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Ingeniero de Software
Median $20K
Analista de Datos
$106K
Gerente de Producto
$14.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensaciones o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en Mesh.ai es Analista de Datos at the Common Range Average level con una compensación total anual de $105,812. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Mesh.ai es $20,000.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Mesh.ai

Empresas Relacionadas

  • Intuit
  • Amazon
  • Apple
  • Spotify
  • Flipkart
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos