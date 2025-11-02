Directorio de Empresas
Mercari
  • Salarios
  • Investigador de UX

  • Todos los Salarios de Investigador de UX

Mercari Investigador de UX Salarios

La compensación de Investigador de UX in United States en Mercari totaliza $173K por year para MG3. El paquete de compensación in United States mediano por year totaliza $150K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Mercari. Última actualización: 11/2/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
MG1
$ --
$ --
$ --
$ --
MG2
$ --
$ --
$ --
$ --
MG3
$173K
$161K
$12.5K
$0
MG4
$ --
$ --
$ --
$ --
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Cronograma de Derechos Adquiridos

33.3%

AÑO 1

33.3%

AÑO 2

33.3%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En Mercari, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 3 años:

  • 33.3% se adquieren en el 1st-AÑO (8.32% trimestral)

  • 33.3% se adquieren en el 2nd-AÑO (8.32% trimestral)

  • 33.3% se adquieren en el 3rd-AÑO (8.32% trimestral)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Investigador de UX en Mercari in United States tiene una compensación total anual de $198,100. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Mercari para el puesto de Investigador de UX in United States es $163,333.

Otros Recursos