Mercari
Mercari Marketing Salarios

La compensación total promedio de Marketing in United States en Mercari oscila desde $133K hasta $181K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Mercari. Última actualización: 11/2/2025

Compensación Total Promedio

$142K - $172K
United States
Rango Común
Rango Posible
$133K$142K$172K$181K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Derechos Adquiridos

33.3%

AÑO 1

33.3%

AÑO 2

33.3%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En Mercari, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 3 años:

  • 33.3% se adquieren en el 1st-AÑO (8.32% trimestral)

  • 33.3% se adquieren en el 2nd-AÑO (8.32% trimestral)

  • 33.3% se adquieren en el 3rd-AÑO (8.32% trimestral)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Marketing en Mercari in United States tiene una compensación total anual de $180,960. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Mercari para el puesto de Marketing in United States es $132,600.

